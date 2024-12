Casa di comunità, sopralluogo del presidente Giani a Collesalvetti

Livorno 27 dicembre 2024 - Giornata importante a Collesalvetti venerdì 27 dicembre, per il duplice sopralluogo del presidente della Regione Eugenio Giani ai cantieri della casa di comunità e dell'asilo nido in fase di realizzazione nella zona di via Picchi.

Nel primo caso la struttura è in avanzato stato di realizzazione su un terreno che il comune ha dato in comodato gratuito all'azienda Usl per 99 anni.

Collesalvetti, un momento del sopralluogo del presidente della Regione Giani nel cantiere dove sorgerà la nuova casa di comunità (Foto Novi)

Questo lo ha ricordato la direttrice generale della usl e Letizia Casani e i lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2025, massimo inizio 2026.

Sono stati finanziati con fondi pnrr. Al suo interno lavoreranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di famiglia, gli specialisti e troveranno spazio anche le associazioni dei cittadini e gli assistenti sociali, più il servizio cup.

Il cantiere dell'asilo nido è stato finanziato con fondi pnrr e una quota parte di fondi del comune, sarà una struttura green come ha sottolineato l'amministrazione comunale di Collesalvetti e ospiterà 60 bambini, che usufruiranno del servizio gratuito grazie ai finanziamenti della Regione stanziati per coprire le spese per le famiglie in base al reddito. Anche in questo caso la previsione di ultimazione dei lavori sarà entro il 2026.