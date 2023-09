Livorno: tensione alle case popolari, occupanti abusivi cacciati dai cittadini, interviene la Municipale

Livorno 5 settembre 2023 - Alta tensione in via di Salviano a Livorno nella mattinata di lunedì 5 settembre. I cittadini della zona hanno chiesto un sopralluogo a Carlo Ghiozzi, capogruppo della Lega in comune, per verificare la situazione relativa all'occupazione abusiva di un alloggio popolare in via di Salviano 50 risalente a sabato.

Un'auto della Municipale

Quando l'esponente leghista si è recato sul posto l'abitazione era già stata oggetto di verifiche della Polizia Municipale intervenuta domenica e all'interno dell'abitazione erano rimaste delle donne con minori e diversi uomini.

Dopo alcuni minuti la situazione è diventata esplosiva perché gli abitanti del quartiere, alla vista dei numerosi adulti all'interno dell'abitazione di edilizia popolare occupata, hanno provveduto a sgomberarla.

A quel punto sono intervenuti di nuovo gli agenti della Polizia Municipale e di supporto anche gli agenti delle volanti perché la tensione era salita alle stelle.

Gli occupanti abusivi dell'abitazione hanno chiesto l'intervento di ambulanze adducendo il fatto che alcuni di loro avevano subito dei traumi quando dei cittadini del quartiere li hanno messi alla porta. I residenti del quartiere hanno respinto le accuse chiedendo che l'amministrazione comunale agisca per riportare con le forze dell'ordine la legalità in via di Salviano.