“Casalp lascia l’amianto da anni sotto le finestre delle case in via Dodoli”

Alessandro Perini della Lega (Foto Novi)

Livorno, 9 marzo 2023 - "Casalp tiene l'amianto sotto casa delle persone, è questo ciò che abbiamo appreso nel Consiglio comunale di oggi dopo una mia comunicazione all'aula. L'assessore Cepparello lo ha definito un deposito "temporaneo" e "sicuro". In realtà si tratta di tre bancali di amianto provenienti da una vecchia struttura smontata da Casalp circa 10 anni fa e abbandonata in quello che sarebbe il giardino di un condominio di via Dodoli”.

Lo dice Alessandro Perini, rappresentante della Lega in Consiglio comunale. La sua denuncia, che arriva con la seduta odierna del Consiglio, prosegue.

"Alla faccia del temporaneo, quell'amianto è lì che stagiona come il pecorino. L'assessore dice che è stato tenuto in maniera sicura? In verità è completamente esposto alle intemperie! L'amianto è un minerale che in passato veniva usato nell'edilizia e la cui pericolosità per la vita delle persone è emersa solo successivamente. Se non conservato adeguatamente, può rilasciare le sue fibre nell'aria e diventare causa di tumori del polmone e mesoteliomi. Per anni ai residenti preoccupati è stato raccontato che non si trattava assolutamente di amianto. Tuttavia sembrava strano che l'accesso all'area fosse tanto rigorosamente interdetto ai non addetti. Chi vive nel palazzo racconta che solo Casalp può accedervi e, se ti cade un panno steso alla finestra, devi necessariamente chiamare loro”.

"Nelle scorse ore – continua Perini – è avvenuto un fatto strano: personale munito di tute e maschere si è messo a spruzzare un liquido rosso su queste lamiere, accatastandole in tre bancali e avvolgendole con cellofan. Solo davanti a questo evento così indicativo, finalmente è venuta fuori la verità. E pensare che nel 2021 il Comune ha usato un drone per rilevare la presenza di amianto in città e intimando la rimozione ai proprietari delle zone individuate. Un'operazione costosa per i cittadini costretti a farsi carico dello smaltimento, ma mossa da giusti principii”.

"Evidentemente, però – conclude Perini – l'amministrazione è stata tanto severa con i livornesi quanto indulgente verso se stessa. Infatti, in questi anni, nessuno si è interessato di smaltire l'amianto di via Dodoli, ma ci si è accontentati di lasciarlo esposto alle intemperie e sotto le finestre delle abitazioni per 10 anni. Visto che l'amministrazione non ha chiarito entro quanto tempo si procederà alla rimozione, presenterò un atto di indirizzo per chiedere un intervento immediato".