Castel Boccale, i vigili del fuoco salvano un pavone finito sul tetto

Livorno, 25 maggio 2023 - Intervento inusuale dei vigili del fuoco di Livorno, intorno alle 21.10 di ieri sera, mercoledì 24 maggio, in via del Littorale. I pompieri sono giunti al Castel Boccale per recuperare un bell'esemplare di pavone che, per motivazioni ancora da appurare, era finito sul tetto del castello.

Per salvare l'animale è stato necessario anche l'intervento dell'autoscala in supporto alla squadra dei vigili del fuoco, e ovviamente una buona dose di perizia per riuscire a salvare l'animale, che una volta recuperato è stato affidato al personale Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) che è stato fatto intervenire sul posto.

