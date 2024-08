Castiglioncello, le stelle del festival. Crowe, Tozzi, Mannoia, De Gregori

Al via il Castigliocello Festival, uno dei più suggestivi ed interessanti festival estivi italiani, nello scenario di Castello Pasquini, offrirà una ricca rassegna estiva di musica e teatro. Lunedì evento internazionale, sul palco Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, l’istrionico artista, attore premio Oscar che ha vinto circa 40 premi internazionali, suonerà con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening. Il 6 agosto Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’. Il 10 agosto sul palco arriveranno Giorgio Panariello e Marco Masini in ’Panariello vs Masini - Il ritorno’. Dopo il grande successo degli show del 2023, Giorgio Panariello e Marco Masini tornano insieme sul palco per una nuova sfida fra battute e canzoni, per oltre due ore di spettacolo. L’11 agosto Umberto Tozzi. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi impegnato in una sequenza di spettacoli indimenticabili in location d’eccezione. Il 13 agosto risate e divertimento assicurati con il nuovo spettacolo di Andrea Pucci ’C’è sempre qualcosa che non va’ : cabarettista, monologhista, artista tra i più amati in Italia, Pucci torna ancora una volta a Castello Pasquini dopo numerosi sold out. Si prosegue il 16 agosto con Achille Lauro, il suo sarà un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Il 19 agosto sul palco Cristiano De Andrè che si esibirà in concerto con ’De André #DeAndré – Best Of Live Tour’, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il 20 agosto Francesco De Gregori, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Infine il 24 agosto Fiorella Mannoia (foto) con ’Fiorella Sinfonica-Live con orchestra’, il suo nuovo tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno di festa, un anno speciale in cui l’amata artista spegne 70 candeline.

m. p.