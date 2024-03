Vagava per strada, pony cieco da un occhio salvato dalla municipale

Livorno, 6 marzo 2024 – Un pony cieco da un occhio è stato trovato mentre vagava solo per strada. E’ accaduto nei giorni scorsi in zona Monterotondo. Dopo le segnalazioni gli agenti della polizia municipale di Livorno hanno rintracciato l’animale portandolo in luogo sicuro e hanno iniziato le ricerche per risalire ai proprietari.

La situazione si è presto chiarita: il cavallino durante le operazioni di pulizia si era allontanato dalla sua stalla, distante pochissimi metri dal luogo del ritrovo. La pattuglia lo ha così riaccompagnato a casa, dove ha potuto riprendere la sua apprezzata “attività” nel campo della pet therapy.