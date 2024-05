Cecina, morto prima del parto. L’Asl indaga sul caso

Cecina, 25 maggio 2024 – Sembrava un parto normale, invece il piccolo ha avuto un arresto cardiaco ed è morto nonostante il tentativo dei medici di salvare il bambino con un parte cesareo urgente. La tragedia è avvenuta all’ospedale di Cecina, dove la madre del bambino si trovava in attesa di far nascere il suo secondo figlio. Tutto procedeva bene, ma improvvisamente la donna, 32 anni, residente in zona, ha avvertito delle contrazioni anomale ed ha avvertito subito il personale sanitario. I medici, resisi conto della situazione, hanno proceduto per un cesareo urgente portando la donna in sala operatoria, ma purtroppo nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il bambino è venuto alla luce privo di vita.

E così un momento che doveva essere di gioia e felicità, si è trasformato nell’incubo più nero per la madre e la famiglia. Secondo quanto si apprende da fonti dell’Azienda Sanitaria, i nove mesi che avevano preceduto il momento del parto erano trascorsi senza nessun problema, con tutti gli esami e gli indicatori in linea con gli standard previsti. Per la donna si trattava del secondo figlio, si prevedeva un parto naturale, proprio in virtù di una situazione normale. Invece improvvisamente il tragico epilogo. L’Asl ha svolto immediatamente un audit interno per veriicare tutti i passeggi e cercare di capire se ci siano stati errori o negligenze oppure se le ragioni siano di altra natura e cioè patologie o eventuali malformazioni non rilevabili dagli struenti diagnostici. Inoltre il corpo del bambino è stato trasferito a Pisa all’istituto di medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, per l’esame medico-legale. Allo stato attuale non ci sono denunce, vedremo se potranno emergere eventuali responsabilità dal punto di vista legale.