Cento nuovi parcheggi Nell’area ex Carlevaro il piano di recupero utile al centro città

Cento nuovi posti auto preziosi in centro città. È prevista in tempi brevi l‘apertura del cantiere nella area ex Carlevaro che entro l‘inizio dell‘estate darà una boccata d‘ossigeno agli automobilisti alla ricerca di un parcheggio fra le vie circonvallazione, Italia, Roma e Due giugno fra la piazza della Libertà e Gramsci, proprio sul retro degli uffici comunali dell’ex pretura. Una collocazione quindi strategica.

La storica azienda Carlevaro dal dopoguerra è stata una eccellenza nel settore delle forniture idrauliche e attrezzature agricole, la trivellazione ed escavo di pozzi artigiani. Nota in tutta Italia, ha contribuito allo sviluppo delle aziende agricole del comprensorio da Rosignano, Bolgheri, Piombino e Follonica, ha dato lavoro qualificato a numerosi operai e tecnici. L‘area cecinese della vecchia ditta Carlevaro è di ben 5.000 metri quadrati, è stata recentemente oggetto di una completa demolizione, serviva per magazzini e ricovero dei mezzi da lavoro e la vendita al dettaglio di pompaggio e tubazioni professionali. Gli uffici comunali cecinesi confermano che si prevede su viale Italia sia l‘accesso che l‘uscita delle auto, ma il progetto potrebbe subire modifiche in corso d‘opera sulla base delle verifiche sulla viabilità cittadina. Soddisfatti anche i commercianti del centro che raccolgono ogni giorno le lamentele dei clienti per la carenza dei parcheggi in una zona sempre molto frequentata sia per la presenza di negozi, ma anche di ristoranti e locali.

R.R.