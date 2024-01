Cerca di rubare 150 euro di alimenti proteici al supermercato, denunciata

Cecina, 21 gennaio 2024 – Ha cercato di rubare 150 euro di alimenti proteici in un supermercato di San Pietro in Palazzi, ma quando è stata vista superare le casse senza pagare nulla è scattata lachiamata ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina.

La donna era in possesso di un cospicuo quantitativo di generi alimentari molto in voga tra gli amanti del fitness ovvero alimenti proteici per un valore commerciale di circa 150 euro. La visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale ha confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie del negozio ma non pagati. La donna, residente a Cecina, è stata denunciata per furto aggravato e la refurtiva è stata recuperata e restituita.