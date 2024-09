Chiara Colombini pesenterà le storie partigiane

A Livorno appuntamenti itineranti con i libri a cura dell’Associazione Evelina De Magistris: il 10 settembre alle 17 al Museo di Storia Naturale (via Roma 234) Chiara Colombini presenterà ’Storia passionale della guerra partigiana’; Linda Bertelli e Laura Colombo il 13 settembre alle 17, alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio (piazza Luogo Pio) parleranno di ’Femminismo mon amour - Pratiche femministe per donne e uomini’; il 25 settembre alle 17 al Centro Donna (via Strozzi 3), Giuliana Misserville presenterà il volume ’Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere’. Il 20 settembre video sulle partigiane di Eleonora Giordano ’Le bimbe livornesi di 70 anni fa’ alle 17 in Fortezza Vecchia (di Spi Cgil con Associazione Evelina De Magistris, Istoreco e Anpi).