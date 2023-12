Chiede più sedativi per la compagna e aggredisce il personale sanitario: denunciato

Livorno, 27 dicembre 2023 - Ha minacciato il personale sanitario ai quali ha chiesto ulteriori sedativi per la donna che era con sè poi ha inziiato a mettere a soqquadro il reparto e ha persino aggredito i carabinieri. Per questo, i carabinieri della Compagnia di Livorno sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale e hanno denunciato un uomo che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha aggredito il personale e danneggiato arredi e strumentazione. Una volta sul posto i militari hanno cercato di calmare il soggetto il quale dopo averli offesi e minacciati, li ha aggrediti fisicamente. I carabinieri sono poi riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione alla normalità. Secondo gli accertamenti dei militari, il 50enne già noto alle forze dell’ordine, dopo aver accompagnato la compagna all'ospedale, in forte stato di agitazione dovuto molto probabilmente all’abuso di alcool o all’assunzione di sostanze stupefacenti, aveva preteso un’immediata somministrazione di ulteriori sedativi. Poiché nemmeno i farmaci sono riusciti a calmare la donna, il 50enne ha cominciato ad inveire contro il personale sanitario e a mettere a soqquadro il reparto, rovesciando sedie, panche e persino l’apparecchio per il pagamento dei ticket. All’esito dell’intervento, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 50enne per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.