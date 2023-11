Un caso di Chikungunya a Livorno, scatta la disinfestazione

Livorno, 10 novembre 2023 – Un caso sospetto di virus Chikungunya riscontrato a Livorno in una paziente di circa 50 anni, straniera ma residente nella città toscana, ricoverata a malattie infettive dell'ospedale livornese ma poi subito dimessa in quanto in buone condizioni di salute e non più in grado di trasmettere la malattia.

Lo rende noto la Asl Toscana nord ovest ricordando che il virus può essere trasmesso esclusivamente tramite puntura di una zanzara tigre. Ecco perché sono state disposte misure di disinfestazione mirate per la massima riduzione della popolazione di insetti 'vettorì. Così, su indicazione dell'Asl, il Comune di Livorno tramite Aamps, effettuerà una disinfestazione da zanzare nell'area indicata, che quella di via San Carlo e strade limitrofe e presso il parco pubblico Pertini.

Non appena il meteo lo consentirà, come spiegano dal Comune, partirà l'attività mirata di Aamps: è necessario infatti una tregua dalla pioggia per evitare che il prodotto utilizzato venga immediatamente dilavato vanificandone l'efficacia. La disinfestazione dovrà essere effettuata, non solo nelle aree pubbliche, ma anche nelle aree aperte di pertinenza privata e per questo il Comune chiede la massima collaborazione ai cittadini.