Bagni aperti fino al 22 settembre. Ma qualcuno punterà sui weekend

Livorno, 4 settembre 2024 – La stagione balneare, baciata dal sole fino ad ora (fatta eccezione per giugno) sta volgendo alla fine. La data limite sarà il 22 settembre. Al Bagno Tirreno, ci dice il titolare Gianfranco Giachetti “non andremo oltre il 22 settembre. Certo l’inizio è stato penalizzato dal maltempo di giugno che ci ha impedito di lavorare nei week end”.

Problemi ci sono stati per reclutare personale, specialmente gli assistenti bagnanti (bagnini) con brevetto di salvamento. “A fatica ne abbiamo trovati, tra i quali anche un ragazzo che studia alle scuole superiori, abilitato con brevetto di salvamento (si può conseguire già dai 16 anni). Ma in questo finale di stagione non ne sono più disponibili tre perché uno è entrato nel Corpo dei Vigili del Fuoco, un altro si è infortunato facendo sport e il terzo deve tornare a scuola”. Così per garantire il servizio di salvamento “devo impiegare in questi giorni di settembre anche le mie due figlie, entrambe munite di brevetto di salvamento”. Ieri a lavoro a bordo piscina c’era Romina Giachetti. Abbiamo chiesto a Gianfranco Giachetti come è stata la presenza dei turisti. Ha risposto: “Ne abbiamo visto qualcuno sotto Ferragosto, ma in prevalenza i nostri clienti sono livornesi”. Livornesi che “adesso hanno diradato la presenza – osserva – perché o sono a corto di contanti, o devono sostenere le spese sempre più onerose per i figli che tornano a scuola. Infatti si vedono meno anche nel ristorante del bagno la sera”.

Riccardo Ganni titolare dei bagni Lido chiuderà il 22 settembre. “La stagione nel suo complesso è andata bene, a dispetto di giugno”. Aggiunge: “Qui ai Lido prima c’erano 3 persone fisse a lavoro tutto l’anno, adesso sono 5 ed è uno sforzo notevole per noi. A loro da aprile a settembre di aggiungono gli stagionali con i bagnini, tra i quali anche giovani studenti che si guadagnano il loro stipendio di tutto rispetto in estate, regolarmente assunti, con il brevetto di salvamento”. Sottolinea Ganni: “Noi trattiamo molto bene il nostro personale, per cui non abbiamo problemi di organico”. Per quanto riguarda la presenza dei turisti “ i bagni Lido cominciano a vederne di più, se facciamo un raffronto con il passato. – ci riferisce Ganni – I bagnanti non livornesi vengono da noi uno o due giorni consecutivamente, noleggiando ombrellone e sdraio. Stanno crescendo di numero e questo è un dato positivo”. Sulle iniziative fuori stagione: “Potremmo riaprire a ottobre nei fine settimana come nel 2023, con noleggio sdraio e ombrellone e apertura del bar, ma dipende dal clima”.

Infine anche ai Bagni Pancaldi-Acquaviva chiusura di stagione il 22 settembre. E almeno per ora non sono state decise apertura fuori programma.