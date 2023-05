Christian Volpi, grande esordio in Coppa del Mondo di canoa paraolimpica: terzo posto! / Video

Livorno 12 maggio 2023 - Un terzo posto meritatissimo dopo avere disputato la semifinale e poco dopo la finale al suo esordio nella Coppa del Mondo di paracanoa in Ungheria a Szege per il para-atleta livornese Christian Volpi.

La prova è valevole per la qualificazione ai Mondiali a Duisburg (Germania) in calendario ad agosto, dove Christian punterà anche alla qualificazione per le Paralimpiadi che si disputeranno a Parigi l'anno prossimo.

Ma c'è qualcosa di ancora più speciale in questo terzo posto per Christian: l'ha ottenuto venerdì 12 maggio, a distanza di due anni da quel 12 maggio 2021 che ha segnato la sua vita. Quella sera, tornando a casa dopo una lunga giornata tra lavoro e allenamenti, ebbe il terribile incidente nel quale perse entrambe le gambe.

Già atleta nella specialità della canoa, Christian non ha mai mollato e appena è stato in grado è tornato in acqua macinando un successo dietro l'altro, fino al terzo posto nell'esordio alla Coppa del Mondo.

Cristian fa parte da febbraio del Gruppo Sportivo della Difesa ed è stato nominato “atleta dell'anno” nel 2022. A fine gara era visibilmente commosso: "Ha pianto quando è andato alla pesa della barca dopo la finale", ha raccontato il padre, Roberto Volpi.

Monica Dolciotti