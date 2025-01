Cibo scaduto nel ristorante, multa da 3500 euro

Cecina (Livorno), 19 gennaio 2025 - Precarie condizioni igienico sanitarie e prodotti privi di tracciabilità, oltre a un centinaio di scatolette di tonno scadute da oltre un biennio. E' quanto hanno scoperto nel corso di un'ispezione i carabinieri del Nas in un ristorante nel territorio di Cecina (Livorno). Tutti gli alimenti, nel complesso circa 20 kg e del valore di circa 1.500 euro, sono stati sottoposti a sequestro e per il titolare è scattata una sanzione di 3.500 euro. Nel corso del controllo i militari hanno accertato che gli ambienti di cucina e deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per presenza di esfoliazione di intonaco dal soffitto e dalle pareti.