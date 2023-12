Classi affollate, aule non riscaldate: studenti in piazza a Livorno

Livorno 7 dicembre 2023 - Centinaia di alunni delle scuole superiori in corteo a Livorno giovedì mattina, 7 dicembre. Contestano la situazione ai limiti della legalità all'interno delle loro scuole: per mancanza di aule, laboratori succursali dove non c'è l'erogazione del gas per gli impianti di riscaldamento come avviene appunto nella succursale del Cecioni. Al liceo classico “classi pollaio”, all'Enriques e al liceo Cecioni scuole con molti iscritti è difficile reperire le aule.

Gli alunni contestano la decisione annunciata dalla amministrazione provinciale di non rinnovare il contratto di affitto della succursale a Porta Mare del liceo Enriques e in sostanza gli alunni protestano per la decisione sempre dell'amministrazione provinciale di demandare ai dirigenti scolastici le iniziative per risolvere il problema del sovraffollamento e della mancanza di aule.

M.D