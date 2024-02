Cerca di fuggire dal controllo, in tasca ha un coltello: denunciato

Livorno, 3 febbraio 2024 – Quando i carabinieri di Ardenza lo hanno fermato per un controllo mentre era in sella alla sua bici ha cercato di scappare, subito dopo la richiesta di esibire i documenti. I militari lo hanno bloccato e perquisito e hanno scoperto che l’uomo, un 50enne straniero domiciliato a Livorno, aveva in tasca un coltello da 21 centimetri.

L’uomo è stato denunciato a piede libero.