Con la droga in tasca vicino alla scuola Niccolini-Palli: preso dalla polizia

Livorno, 22 aprile 2023 – Proseguono i controlli della polizia nei pressi degli istituti scolastici e in piazza Garibaldi e via della Pina D’Oro.

Gli agenti dell’Antidroga della Squadra mobile hanno sequestrato 72 dosi di cocaina in via Maggi (nei pressi degli istituti scolastici superiori Niccolini-Palli) all’angolo con via Mayer, dove hanno sorpreso un tunisino di 31 anni, già conosciuto.

Il suo atteggiamento è apparso da subito sospetto. Infatti, mentre i poliziotti si aggiravano in zona, lo avevano visto stazionare, con circospezione, all’incrocio delle due strade. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo e il tunisino, messo alle strette, ha subito ammesso di avere droga in tasca dei pantaloni. In effetti gli hanno trovato le 72 dosi già pronte da vendere: erano microinvolucri di cocaina per un peso di circa 50 grammi. L’uomo, che è regolare in Italia, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato alle Sughere.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Livorno, con divieto di allontanamento in orario notturno.

Altri controlli sono stati intensificati anche nel quadrilatero di piazza Garibaldi, via della Pina D’Oro, piazza dei Mille, piazza della Repubblica. Qui è stato arrestato un altro tunisino, gravato da un’ordinanza di misura cautelare in carcere poiché non ottemperante agli obblighi di firma. Il tunisino si era già reso responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato arrestato sempre dalla Squadra mobile la scorsa estate. E’ stato portato alle Sughere.