Confesercenti dice sì al piano aeroporto "Bene avere più punti d’accesso all’isola"

"Un aeroporto dell’Isola d’Elba funzionante dal punto di vista della qualità dei servizi e dei voli". Questo è sempre stato uno degli obiettivi di Confesercenti Elba. "Già un anno fa, preso atto della staticità dei progetti di miglioramento della struttura di Marina di Campo, la nostra associazione sollecitò in questo senso Comuni e istituzioni attraverso una iniziativa che produsse la manifestazione di opinione di un campione dei cittadini locali che si espressero in maggioranza a favore dell’ipotesi di sviluppo dell’impianto e crediamo che l’allungamento della pista aeroportuale, nodo centrale del dibattito di questi mesi, sia fondamentale per la sostenibilità economica dei voli e di conseguenza per la sua effettiva operatività in campo nazionale e internazionale. Pensiamo infatti che dalla diversificazione dei canali di accesso all’isola ne possano derivare, da una parte lo sviluppo di opportunità turistiche nazionali e soprattutto Europee, dall’altra una minore dipendenza dai trasporti più tradizionali, molto utile non solo al turismo ma anche agli elbani per studio e sanità.

Consideriamo con soddisfazione che il clima attorno a questo progetto sia oggi favorevole. Nell’apprezzare l’atteggiamento positivo di tutti gli Enti coinvolti e dei soggetti che fino ad oggi hanno sostenuto l’infrastruttura, invitiamo i soggetti deputati, Comune di Marina di Campo, Regione, sindaci elbani, Camera di Commercio, Toscana Aeroporti e Alatoscana a muovere i passi concreti per accelerare le decisioni".