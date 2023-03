Consigli di Zona Ci si avvicina alle elezioni

Si avvicinano le elezioni per i Consigli di Zona, i nuovi organismi di partecipazione decentrata promossi dall’Amministrazione comunale. Si potrà votare dal 27 marzo al 2 aprile. Si ricorda che i candidati ammessi sono 91 (la lista è consultabile su https:www.comune.livorno.itcomuneconsigli-zonaelezioni-2023). Per spiegare le modalità di voto, solo online (ma con punti di voto assistito per agevolare chi non ha dimestichezza con internet) sono in programma una serie di incontri. Questo il calendario: per la Zona 3 lunedì 13 marzo dalle 17 alle 19 alla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti sul viale della Libertà 30. Zona 5: martedì 14 marzo dalle 17 alle 19 a Villa Trossi Uberti in via Ravizza 76. Per la Zona 1 l’incontro si terrà mercoledì 15 marzo dalle 17 alle 19 nella Sala Pamela Ognissanti al centro civico in via Gobetti 1. Per la Zona 4 l’incontro previsto è statro programmato per giovedì 16 marzo dalle 17 alle 19 nel centro sociale La Leccia in via Guadalajara 1. Nel calendario l’incontro per la Zona 7 è stato previsto lunedì 20 marzo dalle 17 alle 19 nel centro sociale Faniglione in via Nardini 10 a Quercianella. Infine per la Zona 2 lincontro si terrà mercoledì 22 Marzo dalle 17 alle 19 nella Sala Simonini sugli Scali Finocchietti 2.