Controlli alle mense scolastiche Multa da 2mila euro dei Nas

Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sulle mense scolastiche,

i Carabinieri del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione in una scuola primaria di Livorno.

Il controllo, volto a verificare il rispetto della normativa vigente e a prevenire potenziali rischi per la salute, ha evidenziato carenze relative al contrasto agli infestanti: in particolare i Carabinieri hanno riscontrato che in cucina erano state ingiustificatamente spostate, rinvenendole quindi fuori posto, le trappole contro gli infestanti in violazione del manuale di autocontrollo.

Alla legale rappresentante della cooperativa appaltatrice è stata quindi applicata una sanzione pecuniria per l’importo di 2000 euro ed è stata segnalata alle autorità competenti.