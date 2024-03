Operazione territorio sicuro, posti di blocco dei carabinieri su tutta la costa: i risultati

Livorno, 13 marzo 2024 – Controllo del territorio, prevenzione dei reati contro il patrimonio, contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa e sicurezza stradale: i carabinieri della Compagnia di Cecina hanno svolto un capillare ed articolato servizio che ha visto l’impiego dei militari in forza alle Stazioni della Costa degli Etruschi ed al Nucleo Operativo e Radiomobile, diretto dallo stesso Comandante della Compagnia. Sono stati effettuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali, anche al fine di individuare e monitorare eventuali soggetti di interesse operativo. Nel corso delle operazioni sono state controllate 11 persone sottoposte a misura cautelare e di prevenzione personale, mentre sul fronte della sicurezza stradale sono state identificate 37 persone e controllati 19 veicoli, contestando 4 violazioni al Codice della Strada tra le quali mancata copertura assicurativa con sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 1.000 euro. I controlli dei carabinieri si sono estesi anche a 2 esercizi pubblici, per verificare il corretto rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore, senza riscontrare irregolarità. Sul fronte del contrasto all’abuso di alcool, un 28enne di Cecina è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, poiché trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,98 g/l. Per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente. Un altro conducente, il cui tasso alcolemico è risultato più basso, ricadendo nella fascia compresa tra 0,5 e 0,8 g/l, è stato invece sanzionato solo a livello amministrativo, ma ha subito comunque il ritiro della patente. In tema di contrasto alla droga, i carabinieri hanno segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore per uso non terapeutico, un giovane del luogo sorpreso durante il controllo in possesso di 0,71 grammi di hashish.