Controlli straordinari dei carabinieri in centro

Livorno, 11 marzo 2024 – I carabinieri della Compagnia di Livorno hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona di via Grande e nella zona mercatale del Buontalenti, anche con pattuglie a piedi negli ultimi giorni. Hanno così identificato 19 persone e controllato 19 veicoli.

Durante questa attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, di origini sudafricane, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un operaio fermato in via Grande a bordo di un’auto Smart che non è risultata di sua proprietà. L’uomo, con precedenti, durante i controlli ha manifestato un certo nervosismo che ha indotto i carabinieri a perquisire lui e il veicolo. Hanno così trovato 5 grammi 5 di cocaina già suddivisa in cinque dosi preparate per l’eventuale cessione. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il 49enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Livorno.

I militari dell’Arma durante questi controlli straordinari, hanno anche denunciato una donna di 38 anni, origine della provincia di Pisa, per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata mentre si trovava alla guida della propria auto. in evidente stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

I controlli rinforzati con servizi esterni analoghi proseguiranno a Livorno anche nei prossimi giorni da parte delle pattuglie dei Carabinieri, in particolare nel centro dove ultimamente si sono verificate risse tra stranieri e episodi di spaccio di sostanze stupefacenti segnalati anche dai cittadini. Proprio in conseguenza delle risse tra stranieri in via Grande, all’ultimo Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura è stato deciso di intensificare la sorveglianza nell’area tra piazza Grande e via Grande, più l’area del Buontalenti.