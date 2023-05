Contromano su Fi-Pi-Li, evitata una tragedia

Livorno, 11 maggio 2023 – Ancora grossi problemi sulla Fi-Pi-Li. Questa volta per un’auto contromano nel tratto al confine tra le province di Pisa e Livorno. Non è successo l’irreparabile solo perché una pattuglia della polizia stradale di Pisa è intervenuta e, non senza correre pericoli, gli agenti sono riusciti a bloccare il traffico e poi a bloccare lo sbadato automobilista, un 55enne livornese.

Un’arteria senza pace quella che collega Firenze alla costa, con le diramazioni che si spartiscono subito dopo Pontedera verso Pisa e Livorno. La mattina il caos del traffico per il maxi-tamponamento tra sette auto subito dopo lo svincolo di Ponsacco in direzione mare, con centinaia di automobilisti e camionisti in coda. Il giorno prima ancora traffico in tilt per un’auto ribaltata, sempre nello stesso tratto. La sera l’allarme per la macchina contromano.

Stando alla ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Pisa, l’automobilista – un livornese di 55 anni appunto – si sarebbe immesso sulla FiPiLi dallo svincolo di Livorno e, invece di imboccare la corsia giusta in direzione di Firenze, ha iniziato a viaggiare sull’altra, quella che porta verso il mare. Quel tratto, soprattutto la sera, non è molto transitato, ma di veicoli l’uomo ne ha incontrati e tutti, evidentemente, gli hanno segnalato che aveva preso la strada sbagliata.

Ma lui è andato dritto imperterrito, fino a quando la pattuglia della stradale di Pisa, che stava pattugliando la corsia opposta, non l’ha visto e al primo varco utile – uno dei pochi, per la verità – ha fatto inversione immettendosi sulla corsia verso il mare e così facendo ha prima rallentato e poi bloccato i veicoli che sopraggiungevano da Firenze. Fino a che non è arrivato il cinquantacinquenne contromano.

Grazie alla loro elevata professionalità e con prontezza, gli agenti hanno azionato i sistemi di emergenza, i lampeggianti e il pannello a messaggio variabile, e sono riusciti a fermare prima le auto in direzione mare, poi il livornese contromano.