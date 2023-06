Coppa Barontini, Borgo frantuma il record ed entra nella storia. Il video degli arrivi di tutti gli equipaggi

Livorno, 18 giugno 2023 – Risultato storico per Borgo Cappuccini, che si aggiudica anche la Coppa Barontini 2023 con il tempo record di 14’45”31, quindi al di sotto dei 15’ come non accadeva dal 2019, quando fu l’equipaggio del Venezia a imporsi dopo 14’45”69. Borgo quest’anno aveva già vinto il Trofeo liberazione del 25 aprile e la Coppa Risi’atori.

Vi proponiamo la sintesi-video degli arrivi di tutti gli equipaggi alla Coppa Barontini di sabato 17 giugno

Nel femminile invece ha vinto Ovosodo: l’equipaggio ha ricevuto il premio “La Nazione-Il Telegrafo” consegnato dal nostro Francesco Ingardia.