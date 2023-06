Gare remiere: c’è la Coppa Barontini, il cuore di Livorno si sfida nei Fossi. La nostra diretta!

Livorno, 17 giugno 2023 – E’ la sera della “Coppa Barontini”, la sera della tradizione livornese per eccellenza: forza, passione e tecnica si sfidano a colpi di remi nelle acque dei Fossi, con i gozzi dei rioni impegnati in una estenuante quanto spettacolare gara a cronometro.

Dopo il Trofeo Liberazione e la Coppa Risi’atori, che sono state vinte da Borgo Cappuccini, questa sera un altro capitolo, un’altra storia, un’altra marea di emozioni nelle “vene” salmastre labroniche.

Il pubblico può seguire in diretta dalle spallette dei Fossi, ma ci sono a disposizione anche tre maxischermi sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova, davanti alle tribune delle autorità e sul ponte tra via Borra e piazza dei Domenicani.

Tifosi alla Coppa Barontini (Foto Novi)

La gara dei gozzi a dieci remi (ore 22.30) si può vedere in diretta anche su Granducato Tv e in streaming sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere e Comune di Livorno e Visit Tuscany, con la traduzione simultanea in inglese.

Alle 20 il trofeo Edda Fagni, con le categorie Juniores e Femminile. Poi, appunto, la grande sfida dei “senior”.

Durante la serata il governatore Eugenio Giani consegna il “Pegaso” della Regione Toscana al comitato organizzatore, a conferma di quanto questa competizione sia ormai non soltanto nel cuore dei livornesi.

E anche La Nazione / Il Telegrafo online fa la sua parte in questa edizione 2023, sia con gli aggiornamenti sul sito a partire dalle 22.30, sia con uno dei premi che vengono assegnati sul palco a fine gara.

La gara è stata vinta dal Borgo Cappuccini, l’equipaggio a quattro remi con timoniere ha chiuso la prova con il tempo di 5’15”. Poi Venezia, Ardenza, Salviano, San Jacopo, Pontino, Benci-Centro (Ovo sodo).