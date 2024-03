La Coppa Davis esposta in Comune. "Portiamo qui un turno del torneo"

Livorno, 21 marzo 2024 – Quaranta minuti nel mito, tuffati con gli occhi dentro quei tre piedistalli circolari, tempestati dai nomi in argento dei grandi del tennis, che lentamente hanno dato forma – incastro dopo incastro – alla Coppa Davis: su tutto, a troneggiare, la mitica ’insalatiera’. Da ieri il trofeo è in mostra in una teca nella Sala delle cerimonie a palazzo civico (lo sarà anche oggi in orario di apertura del Comune) per la sua tappa livornese del tour celebrativo. Le affascinanti fasi del montaggio, vissute in diretta dai cittadini, hanno reso l’immenso trofeo ancora più ’pop’. Oltre che livornesissimo: a guidare la nazionale iridata c’era Filippo Volandri. Che ieri ha inviato un saluto, assente alla cerimonia poiché impegnato negli Stati Uniti.

"Livorno ha ospitato la Coppa Davis nel 2004 al Tennis Club con il coinvolgimento dei circoli cittadini e di tanti appassionati – ha esordito il sindaco Luca Salvetti – La mia proposta è quella di riuscire a ospitare nuovamente un turno del torneo in città, al Modigliani Forum. Il palazzetto infatti ha già ospitato gli azzurri del basket, la Supercoppa di volley femminile e attualmente in Italia si gioca ’sul veloce’ quindi offrirebbe le condizioni ideali. Sono a disposizione, nei prossimi 5 anni se sarò ancora alla guida della città, per trasformare questa idea in realtà. Quando la Federazione ci ha annunciato che c’era la possiblità di ospitare il trofeo – ha aggiunto – siamo stati felici e ci siamo attivati per accoglierlo al meglio". Una festa per grandi e piccini, ieri pomeriggio dalle 15 alle 17 l’area antistante palazzo civico è stata chiusa al traffico e sono stati posizionati dei mini-campi da tennis per le esibizioni di giovani.

La Coppa poi si sposterà all’ex Tennis Club oggi Circolo Uappala, dove si disputò la Coppa Davis, e nei giorni successivi sarà al Circolo di Banditella. "La Federazione ha dato una grande opportunità che il Comune ha saputo cogliere – ha detto il Prefetto Paolo D’Attilio – Ringraziamo anche Filippo Volandri, che alla guida dei suoi campioni ci ha permesso di vincere l’ambito trofeo. L’attenzione dello sport a Livorno si conferma altissima".

"Tutto ciò è stato reso possibile dal presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi – ha spiegato Roberto Pellegrini – I campi in strada per i ragazzi sono un’idea interessante, che permette poi di sfilare accanto al trofeo". "Il fatto che la Coppa Davis sia qui è motivo di grande orgoglio, il tennis in città rappresenta una realtà importantissima – ha sottolineato Giovanni Giannone, delegato Coni – E questo territorio esprime una sinergia estrema con il centro Coni di Tirrenia, dove i giovani ottengono risultati importanti. Ricordiamo sempre le 628 medaglie di Livorno tra Olimpiadi, campionati del mondo ed europei". I nomi dei campioni che si sono aggiudicati nel 2023 la Coppa Davis dopo 47 lunghi anni devono ancora essere inseriti sulla relativa targhetta: lo saranno quando il trofeo raggiungerà Malaga per essere riconsegnato.

