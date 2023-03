Cosmetici senza etichette in italiano: i carabinieri sequestrano 800 euro di merce e multano tre persone

Carabinieri del Nas

Livorno, 9 marzo 203 – I carabinieri del Nas di Livorno hanno sequestrato 81 confezioni di cosmetici privi delle indicazioni in lingua italiana in etichetta. Tre, inoltre, le persone segnalate all’autorità amministrativa: si tratta di cinesi.

L’intervento del Nas è avvenuto in un emporio di vendita a Collesalvetti dove è stata sequestrata merce per un valore di circa 800 euro. I tre cinesi sono stati segnalati per aver importato e distribuito i prodotti cosmetici: nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per tremila euro.