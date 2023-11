Crocieristi borseggiati in pieno centro

Livorno, 15 novembre 2023 – Turisti borseggiati in pieno centro a Livorno.

E’ quanto accaduto ieri mattina a una coppia di statunitensi, crocieristi in visita a Livorno, derubati da "due responsabili individuati" poi dalla pattuglia di ‘Baschi Verdi’ della guardia di finanza di Livorno, intervenuti in soccorso dei due americani poiché "richiamati dalle urla di una comitiva di turisti". Non solo lotta all’evasione e frodi, quindi, ma anche concorso nella tutela dei cittadini e dei turisti da parte delle Fiamme Gialle.

Entrando nel merito di questa spiacevole vicenda, la coppia di croceristi di San Francisco imbarcata su una nave da crociera attraccata a Livorno, "durante l’attesa di un mezzo pubblico ha subito un repentino furto da parte di due donne maggiorenni (con rispettivi bambini al seguito).

La pattuglia del Corpo in quel momento si trovava a passare proprio in quella zona, al punto da notare immediatamente la coppia in difficoltà e le segnalazioni di aiuto da parte della comitiva nei confronti delle due fuggitive. I militari sono quindi intervenuti riuscendo a bloccare le due donne segnalate, in piena sicurezza e senza che si verificasse alcuna problematica", si legge nella nota diramata a mezzo stampa.

Dalle successive perquisizioni, il comando provinciale della GdF fa sapere che non è stata ritrovata la refurtiva. A seguito dell’individuazione e identificazione dei responsabili del borseggio, il fatto è stato segnalato all’autorità giudiziaria, come da procedura. In ogni caso, rispetto allo spiacevole episodio subito, i due crocieristi di San Francisco non hanno inteso sporgere alcuna querela, pur ringraziando sentitamente i finanzieri per il pronto intervento e la professionalità dimostrata.