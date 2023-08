Cecina, crolla parte del tetto: dieci evacuati

Cecina, 20 agosto 2023 – Paura a Cecina, poco prima delle 7 di domenica mattina, per il crollo di parte del tetto di un’abitazione in via Mascagni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno, che hanno constatato il crollo di circa 20 metri quadri di copertura.

Per precauzione sono state evacuate le dieci persone che si trovavano nei tre appartamenti della palazzina. Fortunatamente non ci sono feriti.