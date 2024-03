Dai rilievi satellitari scoprono il taglio abusivo di un bosco: denunciata 23enne

Livorno, 5 marzo 2024 – Scoperto taglio abusivo di un bosco in località ‘Poggio d’Orlando’, nel comune di Livorno. Sono stati i carabinieri Forestali di Montenero a portare alla luce questo caso di sfruttamento ambientale. Le indagini si sono avvalese sia di verifiche e sopralluoghi sul territorio, sia di metodologie moderne e all’avanguardia; tra queste l’utilizzo della piattaforma satellitare dell’Agenzia Spaziale Europea, istituita appositamente per il monitoraggio ambientale e il controllo del territorio e dalla quale i militari ricavano informazioni importanti sulle modalità di esecuzione di determinate modificazioni forestali.

“Proprio da queste consultazioni “spaziali” di questa sorveglianza satellitare – si legge in una nota dell’Arma – hanno rilevato delle irregolarità in località Poggio d’Orlando. In particolare, in un’area ricadente in un sito protetto dei Monti Livornesi soggetta a vincolo paesaggistico, è stato riscontrato che un taglio boschivo eseguito su una superficie di circa 7 ettari era stato eseguito in parte senza autorizzazione. Per tale violazione, la titolare della ditta boschiva esecutrice, una 23enne residente a Cecina, è stata denunciata per violazione della normativa forestale di settore”.