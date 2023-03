Darsena Europa, la “Via” nel mirino degli ambientalisti

I lavori per la Darsena Europa a Livorno

Livorno, 3 marzo 2023 - L’associazione ambientalista "Città Ecologica" ha presentato al ministero dell’Ambiente quattro osservazioni alla procedura di ‘Via’ avviata dal Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa, progetto di ampliamento ‘a mare’ del porto di Livorno.

Nelle osservazioni, spiegano gli ambientalisti con una nota, si chiede al ministero che si riformuli la Valutazione di impatto ambientale "prendendo in considerazione l’opzione zero ovvero il non intervento", opzione invece esclusa dal momento che non risulterebbe coerente con la pianificazione territoriale, in particolare con l’attuazione del Piano Regolatore Portuale.

Tra le richieste c’è quella poi che per sgombrare il campo da tutti i dubbi su erosione e rischio alluvionale, venga promosso uno studio indipendente, condotto da esperti di livello internazionale. La nuova diga foranea prevista, secondo gli ambientalisti, potrebbe riflettere le onde di Ponente e Maestrale determinando un aumento del livello del mare alla foce dello Scolmatore che potrebbe portare a una difficoltà di smaltimento delle piene. Città Ecologica contesta, infine, che la necessità di smaltire enormi quantità di fanghi di dragaggio che non sarebbe mitigata dalla realizzazione di un sabbiodotto, di 2,5 km verso nord.