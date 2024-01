I Delitti del Barlume, guest star Orietta Berti

Marciana Marina, 25 gennaio 2025 – Guai, incomprensioni e inaspettati colpi di fortuna scandiscono le giornate a Pineta, dove un altro caso scuote la tranquillità della cittadina toscana proprio durante i preparativi per il grande concerto dell'estate. Sopra la panca, terza e ultima storia dell'undicesima stagione de I Delitti del Barlume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie «I delitti del BarLume» di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), arriva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW questa sera.

Il concerto dell'estate è alle porte e Pasquali (Corrado Guzzanti) è alla ricerca di una miracolosa soluzione per sanare le casse del comune e per evitare una figuraccia con l'ospite d'onore Orietta Berti (guest star di questa storia). Ma un nuovo caso peggiora ulteriormente le cose: un uomo viene ritrovato sgozzato e il padre della Tizi (Enrica Guidi) viene ritrovato con un coltello sporco di sangue in tasca. Il commissario Fusco (Lucia Mascino) comincia ad indagare con l'aiuto di un Govoni (Guglielmo Favilla) «seduttore», alla ricerca di una spiegazione a un caso che nasconde un'inaspettata verità. I film sono diretti da Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo - e Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il «BarLume» protagonisti anche delle 3 nuove storie: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e il compianto Marcello Marziali (Gino) sono i «vecchini». E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).