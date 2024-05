Livorno, cambia l’assetto della Diocesi. Ecco i super parroci ’moderatori’

Livorno, 24 maggio 2024 - Cambia l’organizzazione della diocesi di Livorno. In occasione della festa di Santa Giulia, il vescovo Simone Giusti ha firmato le nuove nomine per la guida pastorale delle parrocchie. Ecco allora la nuova suddivisione, ripresa da www.lasettimanalivorno.it, con l’introduzione della figura del moderatore, un parroco con funzioni particolari.

Nuova Comunità pastorale “San Nicola” della quale fanno parte: Ss. Giovanni Battista e Ilario a Rosignano Marittimo, S. Stefano a Castelnuovo della Misericordia, S. Michele Gabbro e S. Giuseppe Nibbiaia. Don Matteo Giavazzi, moderatore e parroco di tutte le quattro parrocchie. Don Luigi Falanga, Don Samuel Cavalcante e Don Guillaume Maene Nkuba: vicari della Comunità pastorale. La Comunità pastorale farà parte del Settimo Vicariato e le nomine saranno effettive dal 1 settembre. Comunità Pastorale “Quartieri Nord” con San Matteo, San Pio X, N.S. di Fatima (Corea) e Sacra Famiglia (Shangai). Come moderatore è stato scelto don Alessandro Merlino, Parroco di San Matteo e San Pio X, don Grzegorz Kniaz, vicario della Comunità pastorale. Anche queste nomine saranno effettive dal 1 settembre. Comunità Pastorale “San Martino, San Giusto, Santi Cosma e Damiano” con Ss. Cosma e Damiano a Nugola, Parrana San Martino e Parrana San Giusto. Moderatore don Krzysztof Pastuszak Parroco di Ss. Cosma e Damiano in Nugola. Nomine saranno effettive dal 1 settembre. Comunità Pastorale di Sant’Agostino, Nostra Signora del Rosario e Sette Santi Fondatori . Don Fabio Menicagli, Moderatore della Comunità pastorale e parroco di tutte tre le parrocchie. Don Lorenzo Bianchi e Don Cornel Benchea, Vicari della Comunità pastorale. Nomine effettive dal 1 luglio. Comunità Pastorale di San Jacopo, San Simone e Immacolata Concezione (Ardenza), Santa Rosa, viene confermato: Don Ivano Costa moderatore della Comunità, Don Gerardo Lavorgna, amministratore parrocchiale di San Simone e Immacolata Concezione e Responsabile per l’Iniziazione cristiana del Quarto Vicariato. Don Luciano Cantini, Collaboratore pastorale di San Simone e Immacolata Concezione. Queste nomine saranno effettive dal 1 settembre. Parrocchia di San Benedetto Don Jacek Macki, Parroco, Don Vineeth Titus, Collaboratore pastorale. Dal 1 settembre. Santuario di Montenero, Don Jorge Antonio Splendido, Vice Delegato vescovile dal 1 luglio. Cappellano della casa di reclusione di Gorgona dal primo giugno don Tomasz Zurek. Parrocchia di Santa Lucia don Paolo Porciani, vicario parrocchiale sal 1 settembre. Parrocchia di Santa Croce in Rosignano Solvay Don Enyell Moreno, Vicario parrocchiale dal 1 settembre.