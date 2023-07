Discoteca senza alcol: a Livorno il primo esperimento per under 18

Livorno, 5 luglio 2023 - Al locale Precisamente a Calafuria di Livorno dall'11 luglio parte Wonderland, il progetto di discoteca educativa che invita ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni a ballare e divertirsi in un ambiente sano e sicuro. Per partecipare d'obbligo la prenotazione via Instagram. Alla prima serata ospite la tiktoker Giulia Ottorini. Ballare, fare amicizie, divertirsi senza i pericoli legati all'alcol. Questo format è nato lo scorso anno a Vicopisano da un'idea di El Ghlid Yassine, ex amministratore nel Comune di Calcinaia, coordinatore area minori Valdera, educatore, attore, scrittore e infine presidente del movimento politico nazionale Futuro è ora.

Il direttore provinciale Federico Pieragnoli, che sostiene questa iniziativa, sottolinea: "La Confcommercio provinciale, anche in collaborazione con quella nazionale, si è distinta in questi anni per l'impegno in favore del consumo consapevole dell'alcol, e più in generale per una movida sostenibile e responsabile, in particolare con il progetto 'Bevi responsabilmente', che ha coinvolto gli imprenditori di categoria ed ha avuto il riconoscimento delle autorità competenti".