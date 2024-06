Livorno: legionella, chiuse docce calde di alcuni stabilimenti balneari

Livorno, 21 giugno 2024 - Tracce di legionella nelle docce calde di alcuni stabilimenti balneari. Per questo il Comune di Livorno ha emanato una specifica ordinanza per la chiusura temporanea delle docce, in attesa di ulteriori analisi. I gestori degli stabilimenti balneari interessati hanno dichiarato di aver già provveduto alla disinfezione delle zone dove la legionella era stata rilevata.

"Il 19 giugno – spiega il Comune – si è tenuta anche una riunione operativa con i gestori di stabilimenti balneari, oggetto di verifiche, per definire le tempestive misure di abbattimento della presenza del batterio come da specifiche tecniche impartite dall’Asl”.

La legionella era stata rilevata nell’ambito delle attività di controllo condotte dal Dipartimento di prevenzione Asl Toscana Nord-Ovest.