La lite diventa solidarietà, aggredì due poliziotti: donazione dopo la multa

Livorno, 28 dicembre 2024 – Anche un acceso diverbio può diventare un’occasione di solidarietà in coincidenza proprio come le festività natalizie. Il singolare episodio vede come protagonisti due agenti della Questura di Livorno, che hanno compiuto un gesto degno dell’atmosfera di questi giorni.

Durante un turno di servizio i due poliziotti erano di pattuglia e sono intervenuti all’interno di un bar dove una donna, in preda evidentemente all’ira, accecata dalla rabbia e senza rendersi conto delle conseguenze del suo comportamento, li ha pesantemente insultati e ha avuto parole offensive anche nei confronti dell’amministrazione del Ministero degli Interni. Alla fine, dopo tutto quello che è successo, in sede legale la donna resasi conto della situazione, ha fatto le sue scuse agli agenti di polizia, consapevole a quel punto di essersi resa responsabile di oltraggio a pubblico ufficiale.

Ma non si è limitata a questo: ha infatti offerto anche un risarcimento in denaro. I due agenti della Questura hanno accettato, ma hanno anche avuto l’idea di donare questi soldi a chi ne ha bisogno. Dopo averci pensato su, hanno deciso che il destinatario ideale del loro gesto poteva essere il Reparto di Pediatria dell’ospedale della città di Livorno. Così i due poliziotti, dopo che era stato preso contatto con la direzione del presidio di viale Alfieri, sono stati ricevuti dal primario il dottor Roberto Danieli e dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust, ai quali hanno consegnato la somma di denaro da destinare all’acquisto di qualcosa di utile per la salute dei piccoli pazienti.

M.D.