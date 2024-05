Furti: 3 donne arrestate a Cecina, poi rimesse in libertà

Cecina (Livorno), 11 maggio 2024 –Tre donne arrestate dai carabinieri per un furto a un supermercato di Cecina sono state rimesse in libertà dal gip di Livorno dopo aver convalidato l'arresto. Le tre donne, fra 25 e 55 anni di età, sono state prese in flagranza con l'accusa di aver rubato merce per 200 euro di valore nel supermercato.

I carabinieri sono intervenuti su indicazione del personale, che le aveva notate aggirarsi fra le corsie. Quando una pattuglia dell'Arma le ha rintracciate esse avevano ancora la merce rubata e stavano fuggendo. L'Arma le ha perquisite recuperando anche alcuni capi d'abbigliamento provento di altri furti commessi poco prima ai danni di altri due negozi di Cecina. La merce è stata subito riconsegnata ai rispettivi proprietari.