Livorno piange il dottor Marco Cola

Livorno, 20 novembre 2024 - Cordoglio a Livorno per la morte del dottor Marco Cola, stimato professionista e figura di riferimento per la comunità medica e odontoiatrica di Livorno.

"Cola, 68 anni, ha dedicato la sua vita alla cura e all'assistenza dei pazienti – lo ricorda l’Asl Toscana Nord Ovest – distinguendosi per la sua competenza, il rigore e l'umanità. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa nel 1982, ha svolto la sua attività professionale presso gli Spedali Riuniti di Livorno, dove è stato apprezzato da colleghi e pazienti per la sua dedizione e professionalità. Negli ultimi anni si era fortemente impegnato anche con i colleghi del gruppo Pass (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali) per assicurare una specifica assistenza alle persone con disabilità. L’Asl Toscana nord ovest, e in particolare i colleghi del gruppo Pass, si uniscono al dolore della moglie Monica, della figlia Martina e di tutti i suoi cari, esprimendo loro la più profonda vicinanza in questo momento di lutto”.