In casa cocaina e un chilo di hashish, 24enne arrestato

Isola d’Elba, 19 agosto 2024 – Un 24enne elbano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio della Stazione di Campo nell’Elba per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane era tenuto d’occhio dai militari, che hanno così eseguito una perquisizione domiciliare as Livorno dove era stato notato un sospetto viavai di persone. Le indagini hanno confermato i sospetti: in casa c’erano circa un chilo di hashish, quattro dosi di cocaina (33 grammi), un bilancino di precisione e 3.800 euro in contanti.

Altra cocaina (0,4 grammi) è spuntata dalla perquisizione estesa al coinquilino 22enne.

Tutta la droga è stata sequestrata e l’arresto è stato convalidato questa mattina dal Tribunale di Livorno che ha confermato la misura cautelare; il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.