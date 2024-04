Due etti e mezzo di cocaina in auto e in casa, due arresti

Cecina, 11 aprile 2024 – I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato un 27enne pregiudicato livornese e un 58enne pregiudicato di origini siciliane, entrambi gravemente indiziati di spaccio di stupefacenti. I carabinieri li hanno notati aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’auto in via Montanara a Cecina e li hanno sottoposti a controllo.

L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 141 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione del 58enne, alla quale i carabinieri hanno esteso la perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori 109 grammi di cocaina, un bilancino digitale di precisione, una macchina per il sottovuoto con relative buste utilizzate per il confezionamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed i due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.