Due nuove case di comunità, "meno pressione sull’ospedale e ridurre le liste di attesa"

Livorno, 14 marzo 2024 – Presentati ieri a Livorno i progetti due case di comunità ’Spoke’. La prima in via Peppino Impastato (dove si trova il distretto est), l’altra in via Ernesto Rossi. L’importo del finanziamento, con fondi PNRR, ammonta a 3 milioni euro e si prevede la fine dei lavori entro dicembre 2025.

Il primo intervento per la Casa di Comunità Livorno Est, in via Peppino Impastato, prevede una riqualificazione della struttura con una ridistribuzione delle attività nei vari piani, l’adeguamento del sistema antincendio e l’efficientamento energetico. Offrirà servizi anche di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale. I servizi saranno garantiti da una équipe multiprofessionale costituita da: medici specialisti sia territoriali sia ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni a cui si uniranno medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Più la presenza medico-infermieristica 12 ore al giorno da lunedì a sabato.

Il secondo progetto riguarda la realizzazione ex-novo della Casa di Comunità Livorno Centro in via Ernesto Rossi all’ex distretto, chiuso da anni. Al piano terra ci sarà un sottopasso carrabile per l’ingresso di automezzi. Sarà una casa di comunità con funzioni di ’Spoke’, con apertura 6 giorni su 7 h12, con ambulatori specialistici, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ambulatori per il team dell’infermiere di famiglia e comunità, centro prelievi, cup, front office per anagrafe assistiti. Tra le autorità presenti Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana, il sindaco Luca Salvetti e Maria Letizia Casani Direttrice Asl. "Oggi (ier, ndr) diamo l’avvio a due dei cinque cantieri programmati – ha detto Giani – a Livorno. Abbiamo scelto di indirizzare le risorse Pnrr su strutture sanitarie del territorio per alleggerire la pressione sull’ospedale e ridurre le liste di attesa".