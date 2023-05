E con la “Sagra dei baccelli” torna in festa anche Salviano

Livorno, 5 maggio 2023 – Questo fine settimana (da oggi a domenica) si celebra a Livorno, nel quartiere di Salviano, la tradizionale “Sagra dei baccelli”.

La novità dell’edizione 2023 è il ritorno della manifestazione in via di Salviano per rilanciarla. Tra le attrattive della manifestazioni il mercatino con 25 bancarelle del settore alimentare e non, che domenica esporranno le loro merci.

Oggi si inizia con il torneo di burraco alle 21 al circolo Arci di Salviano. Domenica quarto Trofeo Abate – Memorial Fiorella Pellegrini, gara ciclistica nazionale organizzata dal Gruppo sportivo ciclistico Carli Salviano. La cronoscalata da Salviano alla Valle Benedetta partirà alle 9.

Non mancheranno degustazioni e prelibatezze per tutti.

Giunta alla 131esima edizione, la “Sagra dei baccelli” affonda le sue radici in una festa religiosa con al centro una processione di ringraziamento alla Madonna di Montenero partendo dalla chiesa di San Martino. Da qualche anno non viene più fatta la processione, ma lo spirito di devozione alla Madonna di Montenero è rimasto invariato per i salvianesi, che hanno voluto che l’inizio dei festeggiamenti avvenisse con l’apertura dalla parrocchia di San Martino con la Santa Messa del sabato pomeriggio e il concerto di musica sacra il sabato sera.

Il concerto ’Canto d’incanto’ avrà per protagonisti i seguenti cori: don Fedele Luzi (coro del Santuario di Montenero) diretto dal maestro Sandro Mecarelli, Meraviglia di Dio (coro in rappresentanza della comunità pastorale dei 3 Arcangeli) diretto da don Eustache, il San Jacopo in Acquaviva (coro della Chiesa che si affaccia sul mare) diretto dalla maestra Silvia Galasso. Appuntamento quindi sabato 6 maggio 2023 alle 21,15 alla chiesa di San Martino a Salviano (per info e prenotazioni Fabio 328.5392885).