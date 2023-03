E’ morto Giovanni Puccini, titolare de “La Bodeguita”

Giovanni Puccini

Licorno, 24 marzo 2023 – Arresto cardiaco mentre era al lavoro nel suo locale, La Bodeguita in Venezia, la sera del 4 marzo scorso: da allora non si era più ripreso e ieri mattina è morto.

Se ne è andato così Giovanni Puccini, 65 anni, titolare insieme alla moglie Silvia e vera anima de La Bodeguita.

Da portuale a ristoratore, Puccini aveva creduto nel progetto del suo locale diventato celebre per il mix fra ottimo cibo e ottima musica. Ed era, proprio quella della musica, una passione che Giovanni aveva coltivato fin da ragazzo, dato che anche lui era musicista.

Comunista, aveva ricoperto ruoli importanti nella Compagnia lavoratori portuali, finché decise di lasciare per aprire La Bodeguita.

"Un uomo meraviglioso, una persona stupenda – ha scritto su Facebook la moglie –. Ho avuto il privilegio di amarlo e di essere amata da lui. La persona più generosa che abbia mai conosciuto. Prima di andarsene ha donato gli organi, così che altri potranno avere una speranza di vita. Con lui conclude ho passato 17 anni bellissimi, senza mai un attimo di noia. Chi l’ha conosciuto sa che Giovanni dava e non chiedeva mai niente. Giovanni non voleva musi lunghi e non voleva un funerale. Chi è religioso preghi per lui. Io spero tanto che ovunque sia incontri il Che e Berlinguer, così ci fa due parole".