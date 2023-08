E’ morto il gallerista Giulio Ferrieri Caputi, lutto nel mondo dell’arte a Livorno

Livorno, 7 agosto 2023 – E’ scomparso ieri, domenica 6 agosto, assistito nel reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno, Giulio Ferrieri Caputi, titolare della galleria “Il Melograno” aperta nel 2011 in via Marradi.

Dodici anni durante i quali ha promosso e presentato artisti noti e esordienti, giovani alle prime armi e artisti già affermati, curando le mostre in galleria, al ritmo settimanale, e proponendoli nelle fiere d’arte contemporanea a Parigi, Cannes, Genova, Padova, Milano.

Amato dagli artisti per la sua umanità e semplicità, lascia un grande vuoto. Giulio Ferrieri Caputi, selettivo e al tempo stesso disponibile e cordiale, aveva una naturale gentilezza e un grande senso dell’umorismo. La galleria è divenuta un luogo di accoglienza che riunisce anime affini, amanti dell’arte, della conversazione e dello spirito.

La moglie Maria Teresa invita "chi volesse dargli un ultimo saluto a recarsi nella camera mortuaria dell’ospedale di Livorno. La funzione funebre sarà celebrata oggi alle ore 15".

Daria Faggi, architetto, ex docente e artista, così ricorda Giulio Ferrieri Caputi: "Giulio era in perfetta simbiosi con la moglie, con la quale ha condiviso gli anni frenetici di lavoro alla galleria Il Melograno. Giulio viveva d’arte. Mentre la moglie è stata ed è la ’regista’ della galleria, lui è stato il suo braccio operativo, con grande sensibilità, gusto, umanità. Ho avuto l’onore di esporre alcune mie opere a Il Melograno e l’opportunità di conoscere questa coppia unita dall’amore per l’arte. Ci mancherà Giulio. Mi stringo a Maria Teresa con affetto e alla sua famiglia e le auguro di superare questo momento di dolore proseguendo nell’attività della galleria per la quale Giulio ha profuso tanta passione".