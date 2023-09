E’ morto l’escursionista livornese caduto sulle Apuane nei giorni scorsi

Livorno, 16 settembre 2023 – Non ce l’ha fatta Franco Fitto, l’escursionista livornese di 66 anni caduto sul Sagro, Apuane.

L’uomo nei giorni scorsi stava percorrendo il sentiero 173 che dal rifugio Cai di Carrara porta alla capanna del Garnerone nella valle di Vinca nel Fivizzanese quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato. L’uomo è deceduto a Cisanello a causa delle gravi lesioni. All’ospedale pisano era stato trasportato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso Pegaso dopo un difficile recupero. Inutili le manovre di rianimazione e quelle effettuate nel reparto di rianimazione di Cisanello, il trauma cranico e le lesioni cervicale e spinale sono state fatali.

Il 66enne originario di Livorno era caduto mentre insieme con altri quattro compagni percorreva questo sentiero per escursionisti esperti, all’altezza del crinale nord ovest del monte Sagro, a quota 1442 metri.

Immediata la richiesta di soccorso inoltrata dai compagni tramite l’applicazione GeoResq, che ha inviato sul posto i tecnici del soccorso alpino di Carrara e della Lunigiana. Ma al loro arrivo le condizioni dell’uomo erano già molto gravi a causa delle lesioni e dell’arresto cardiaco dovuto alla caduta. Per raggiungere l’escursionista si erano calati da Pegaso un medico e un infermiere, ma come detto per lui non c’è stato nulla da fare. E quella che doveva essere una gita tra le bellezze delle Apuane si è trasformata in un’uscita fatale