Ecco i supermercati aperti a Pasquetta a Livorno

Supermercati tutti chiusi domenica di Pasqua ma aperti lunedì di Pasquetta a Livorno.

Ecco gli orari e gli indirizzi dei negozi aperti.

Coop Tutti i punti vendita rimarranno chiusi sia per Pasqua che per Pasquetta.

Esselunga viale Francesco Petrarca, 85: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8 - 20.

Penny Market via Provinciale Pisana: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13; via Mastacchi: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13 e 15.30 - 20; via Montefiore: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13 e 16 - 20; via Cimarosa: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13 e 16 - 20; viale Petrarca, 118: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13 e 16 - 20; viale Petrarca, 51: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8 8.30 - 13 e 15.30 - 20.

Carrefour via degli Avvalorati: 9 aprile chiuso / 10 aprile chiuso; via Marradi: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8 - 13.

Pam via Roma: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 20; via Grande: 9 aprile 8 - 22 / 10 aprile 8 - 22; piazza Saragat: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 20.

Conad via Gramsci: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13; via Grande: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13; via Baroni: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8-13; via S. Jacopo: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13.30.

Eurospin via Ippolito Nievo: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30-13.30 e 15.30-20.

Lidl viale Ippolito Nievo: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 20; via Filzi: 9 aprile chiuso / 10 aprile 8.30 - 13.

Sigma via Grotta delle Fate, 41: 9 aprile chiuso / 10 aprile chiuso.