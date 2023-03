Eletti i nuovi vertici di Flc-Cgil Livorno: Roberto Mercanti presidente del direttivo

Ferrini, Tinacci, Mercanti e Virgil

Livorno, 1 marzo 2023 – L'assemblea generale della Flc-Cgil provincia di Livorno, riunitasi ieri presso la sede Cgil di via Ciardi, ha eletto il nuovo presidente del direttivo e i nuovi membri della segreteria. Le due nomine sono state proposte dalla segretaria generale in carica Veronica Virgili e approvate all'unanimità dall'assemblea generale. Il nuovo presidente del direttivo è Roberto Mercanti mentre la nuova segreteria sarà composta, oltre che da Virgili, da Luca Tinacci e Massimo Ferrini, entrambi due new entry. Virgili ha ringraziato i componenti della segreteria uscente per il lavoro svolto in questi anni: "Sono stati anni complessi e duri: tutti hanno fornito un contributo importante a sostegno delle nostre lotte, come sempre con professionalità e passione". Nel corso del dibattito all'interno dell'assemblea generale sono stati trattati molti temi. Al centro dell'attenzione soprattutto la grave aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni di alcuni studenti del liceo Michelangiolo di Firenze e le inaccettabili parole del ministro Valditara nei confronti della preside del liceo Da Vinci Annalisa Savino. Virgili ha pertanto ricordato l'importanza di partecipare numerosi alla manifestazione nazionale in programma sabato prossimo a Firenze: "Invitiamo tutti alla partecipazione per difendere la scuola e la Costituzione antifascista".