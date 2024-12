Esplosione di Calenzano in impianto dell’Eni, uno dei feriti gravi è di Collesalvetti

Collesalvetti (Livorno), 9 dicembre 2024 – E’ di Collesalvetti uno dei feriti gravi dopo l’esplosione avvenuta in un impianto dell’Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Un boato di tremenda violenza che ha mandato in frantumi i vetri in tutta la zona ed è stato chiaramente sentito a Firenze e in tutta la città metropolitana.

Soccorritori nei pressi dell'impianto di Calenzano, dove c'è stata una gravissima esplosione chiaramente avvertita in tutta la provincia di Firenze (Fotocronache Germogli)

Un vicencda gravissima che vede al momento due morti, nove feriti e tre dispersi. Due dei feriti sono particolarmente gravi a causa delle ustioni. Uno di loro è un cinquantenne di Collesalvetti che è stato trasportato in elicottero al Centro grandi ustionati di Cisanello. Le sue condizioni appunto risultano gravi. Una vicenda che ripropone una volta di più il tema della sicurezza sul lavoro anche e soprattutto negli impianti dove vengono smistati dli idrocarburi.

Intanto la procura di Prato, competente sul comune di Calenzano, ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, per capire le responsabilità. L’esplosione si sarebbe verificata mentre veniva completata un’operazione di carico delle autocisterne, che erano sul piazzale ad attendere.