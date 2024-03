Esplosione di gas in una villetta a Rosignano, marito e moglie feriti

Rosignano, 17 marzo 2024 – Marito e moglie di 59 e 55 anni di Rosignano hanno riportato ustioni su varie parti del corpo in seguito a un'esplosione avvenuta stamani nella loro abitazione, una villetta bifamiliare, in via della Lombarda.

I due, secondo quanto riferito dai soccorritori non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati soccorsi dal 118 e sono stati trasferiti al Centro ustioni di Cisanello in elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno posto sotto sequestro l'immobile.

Secondo una delle prime ipotesi potrebbe essersi trattato di una fuga di gas Gpl accidentale che, per qualche innesco ha provocato l'esplosione, ferendo i due coniugi.